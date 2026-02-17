Karneval in Heimbach-Weis
Der Veilchendienstagsumzug im Video
Der Veilchendienstagszug in Heimbach-Weis gehört zu den schönsten Karnevalsumzügen der Region.
Kevin Rühle

An Veilchendienstag wird der Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis zum Schauplatz eines besonderen Karnevalsumzugs. Hier zeigen wir das Video vom Spektakel.

Die schönsten Momente zeigen wir in unserem Video.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKarneval

