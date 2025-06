Seit September 2024 bereichert das indische Restaurant „India Haus“ den Marktplatz von Linz. Beim Betreten des Restaurants fällt sofort eine Besonderheit auf: Einer der Betreiber, Bhangdu Singh Raving, trägt einen kunstvoll gewickelten Turban. Was hat es mit dieser traditionellen Kopfbedeckung der Sikhs auf sich? Singh Raving erklärt unserer Zeitung im Gespräch, wie er und seine Kollegen ein Stück Indien in die Bunte Stadt am Rhein bringen.

Der Turban – Symbol von Glauben und Identität

Bhangdu Singh Raving stammt aus dem Norden Punjabs, einer Region mit tief verwurzelten Sikh-Traditionen im Norden Indiens an der Grenze zu Pakistan. Er erklärt: „Der Turban ist für uns Sikhs ein Zeichen des Glaubens, der Zugehörigkeit und des Respekts vor der Schöpfung Gottes.“ Sikhs tragen ihre Turbane (es gibt die Varianten Pagg, Dastar oder Dumalla), um ihre spirituelle Identität zu zeigen und die ungeschnittenen Haare zu bedecken, die aus religiösen Gründen bewahrt werden.

Die Bedeutung des Turbans reicht weit über die ästhetische Erscheinung hinaus. Er symbolisiert Würde, Weltzugewandtheit und Nobilität. Besonders bedeutsam ist das „Dasam Duar“ – das spirituelle Energiezentrum auf der Kopfoberseite, das durch den Turban geschützt wird.

Ein Leben zwischen Kulturen

Seit 2009 lebt Singh Raving in Deutschland, zuerst in Berlin, wo er Business Administration studierte. 2016 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft und eröffnete 2024 das Restaurant am Linzer Marktplatz. Heute betreibt er nicht nur das „India Haus“, sondern ist auch an einem weiteren Restaurant in Kripp beteiligt.

Mit seiner Familie fühlt er sich in Linz gut integriert – sein Sohn besucht die örtliche Kita. Doch an die kalten Winter Deutschlands muss er sich erst noch gewöhnen. „Im Punjab ist das Klima mit Temperaturen von 2 bis 40 Grad angenehmer“, bemerkt Singh Raving schmunzelnd. Dennoch schätzt er das kulturelle Umfeld in Deutschland und findet Linz besonders lebenswert.

Kulinarische Vielfalt und kulturelle Begegnung

Im „India Haus“ erwartet die Gäste eine breite Auswahl an traditionellen Gerichten. Neben klassischer vegetarischer Kost werden auch Fleischgerichte serviert, darunter Lamm, Hühnchen und Ente. Die Zutaten stammen von einem spezialisierten Großmarkt, die Küche zeichnet sich durch individuelle Schärfegrade aus. Empfehlenswert sind indischer Wein und ein besonderer indischer Rum. Dieser wird warm in einer Art Doppelstockverfahren serviert. Das warme Wasser wird dann anschließend getrunken.

Atmosphäre pur: Musikalisch begleiten sanfte Flötenklänge das Essen, und das Ambiente verspricht eine authentische Indien-Erfahrung. Die sprachliche Vielfalt im Restaurant ist bemerkenswert – während im Service Deutsch und Englisch gesprochen werden, kommunizieren die Küchenmitarbeiter auf Hindi und Punjabi.

Singh Raving wickelt seinen Turban jeden Morgen sorgfältig neu, nimmt sich dazu mindestens zehn Minuten Zeit, wählt Farben und Größen je nach Stimmung – Auswahl hat der Wahl-Linzer reichlich. Nach seiner Kenntnis hat die Farbe der Kopfbedeckung keine tiefere religiöse Bedeutung.

Sein fast akzentfreies Deutsch verdankt er übrigens intensiven Sprachkursen in Berlin und der Erfahrung in der Gastronomie. „Die Bürokratie ist manchmal eine Herausforderung“, merkt er mit Blick auf seine neue Heimat Deutschland an. Seine Frau hat gerade die deutsche Staatsbürgerschaft erworben – ein langer, anspruchsvoller Prozess. Dennoch bleibt er optimistisch und ist froh über die Chancen, die Deutschland ihm und seiner Familie bietet.

Ein Stück Indien mitten in Linz

Das „India Haus“ ist somit nicht nur ein kulinarischer Treffpunkt, sondern auch eine Brücke zwischen Kulturen. Wer die Geheimnisse des Punjab entdecken will, kann hier mehr als nur gutes Essen genießen – er kann eine faszinierende Tradition aus einem anderen Kulturkreis kennenlernen, die seit Jahrhunderten Bestand hat.