Problem in Neuwieder Stadien Der nächste Platz soll wegen Würmern unbespielbar sein Jörg Niebergall 29.10.2025, 19:00 Uhr

i Noch ein paar Tage, dann kann im Rhein-Wied-Stadion endlich eingesät werden. Jörg Niebergall

Im Rhein-Wied-Stadion haben Regenwürmer den Untergrund mit ihren Ausscheidungen unbespielbar gemacht. Nun sollen sich die Würmer auch auf dem Rasenfeld des benachbarten Raiffeisen-Stadions pudelwohl fühlen.

Mit ein paar Tagen Verzögerung läuft bei den Sanierungsmaßnahmen wegen des Regenwürmer-Befalls im Rhein-Wied-Stadion wieder fast alles nach Plan. Zuvor hatte die Firma Strabag den vor 30 Jahren aufgebrachten Untergrund entfernen müssen, hatte 1600 Tonnen Sand aufgeschüttet, die Oberschicht verteilt und geglättet, um nun mit den Feinarbeiten und dem Einsäen des Rasens zu beginnen.







