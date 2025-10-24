FWG: Linz braucht mehr Räume Der Linzer Kaiserberg soll „neu gedacht“ werden 24.10.2025, 13:00 Uhr

i Ralf Kirschbaum (von links), Jörg Klapdohr, Ratsfrau Brigitte Hömig, Michael Schneider, Ratsfrau Isabelle Fossemer und Andreas Salz stellten beim Ortstermin ihre Ideen für den Kaiserberg vor. Sabine Nitsch

Linz braucht neue Räume für Vereine und große Feiern. Auf dem Kaiserberg gibt es, neben dem Sportplatz auch das Sportlerheim, sowie die Donatus Kapelle und der Rheinsteig führt hier über den Linzer Hausberg.

. Die Linzer FWG will ein mögliches Großprojekt anstoßen und hofft darauf, dass alle mitmachen. Grundsätzlich geht es um neue Veranstaltungsräume für private Feiern und Trainingsmöglichkeiten für Vereine, die in der Stadt fehlten. „Wir alle, die Fraktionen, die Bürger und die Vereine, sollten den Kaiserberg neu denken.







