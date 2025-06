Der Brand des Lokschuppens in der Neujahrsnacht hat Auswirkungen auf die diesjährige Kirmes in Engers. Die wird noch bis Montag, 30. Juni, gefeiert.

Gleich zwei Premieren feierte der aktuelle Kirmesjahrgang 2004/2005 schon beim Aufhängen der Kirmeskrone. Erstmals hatte die Jungen und Mädchen wegen des Lokschuppenbrandes die Krone in der Wagenbauhalle Weis zusammengebaut und zum ersten Mal hatte man kein Hoch- sondern mit dem kleinen roten Traktor – einer Kinderserie mit Start im Jahr 2005 – ein Querformat gewählt.

Die Stimmung beim Kirmespaar Charlotte Haacke und Max Schneider und dem aktuellen Jahrgang war dann schon zum Start der Feierlichkeiten prächtig. Schnell hatte man das Wahrzeichen am Kirmesbaum befestigt, und der viertägige Partymarathon auf dem Rummelplatz und in den Kneipen konnte beginnen.

Jahrgang 2006 - 2007 Jörg Niebergall Die Krone hängt. Jörg Niebergall Der Jahrgang 2005/2006 ist der nächste. Jörg Niebergall Der Musikverein Ebernhahn war beim Aufhängen der Krone dabei. Jörg Niebergall Der aktuelle Kirmesjahrgang mit mit Kirmespaar Charlotte Haacke und Max Schneider (Mitte). Jörg Niebergall 1 / 5

Besonders der Umzug am Sonntagnachmittag, 29. Juni, mit den zahlreichen Jubiläumsjahrgängen kam prima an. Am Montag geht die Engerser Kirmes so langsam auf die Zielgerade, Höhepunkt ist dann die Versteigerung der nächsten Kirmes an den Jahrgang 2005/2006 ab 20.30 Uhr.