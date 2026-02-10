Als Theaterstück in Neuwied „Der kleine Drache Furzipups“ zu Gast im Schlosstheater Rainer Claaßen 10.02.2026, 06:00 Uhr

i Es geht stimmungsvoll zu bei "Der kleine Drache Furzipups" im Neuwieder Schlosstheater. Rainer Claaßen

Im Neuwieder Schlosstheater begeistert das Theaterstück „Der kleine Drache Furzipups“ nicht nur Fans der beliebten Kinderbuchreihe „Furzipups, der Knatterdrache“, sondern auch Erwachsene. Bis 8. März können Familien sich ihre eigene Meinung bilden.

In der Regel werden die Inszenierungen für Kinder der Landesbühne im kleinen Saal „JUSCH“ des Neuwieder Schlosstheaters gespielt. Beim aktuellen Stück „Der kleine Drache Furzipups“ darf allerdings mit großer Nachfrage gerechnet werden, sodass es im großen Haus gespielt wird.







