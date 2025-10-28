Gasthaus vor Sterben bewahrt Der „Jagdhütte“ in Döttesfeld neues Leben eingehaucht Jörg Niebergall 28.10.2025, 12:00 Uhr

i Michael Schmid steht im Gastraum der "Jagdhütte" in Döttesfeld. Jörg Niebergall

Aktuell ist die „Jagdhütte“ in Döttesfeld wegen Umbauarbeiten geschlossen. Doch Michael Schmid möchte den Gaststättenbetrieb bald wieder aufnehmen. Zudem treiben ihn noch weitere Pläne rund um die „Jagdhütte“ um.

Ideenreichtum und Idealismus kann man Michael Schmid (55) gewiss nicht absprechen. Als der gebürtige Bayer und gelernte IT-Berater sich seinen Wunsch erfüllte und einen landwirtschaftlichen Betrieb in Oberähren (VG Puderbach) erwarb, hätte man eigentlich hellhörig werden können.







