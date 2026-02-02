Jan Wirtz, der Küchenchef des am 1. Januar eröffneten „Egge & Felder Landhaus“ in Windhagen, sorgt mit Kreativität und Erfahrung für zufriedene Gesichter seiner Gäste. Wir haben mit ihm einen Blick in die Speisekarten geworfen.
Was darf es heute Köstliches sein? Wacholderschinken vom Landschwein an Knollensellerie und Apfelmeerrettich? Rindersaftgulasch mit Spätzle und frischem Weißkrautsalat? Oder doch der Veggie-Schmandfladen mit Rohmilchkäse, Preiselbeeren und Wildkräutersalat?