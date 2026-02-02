Köstlichkeiten in Windhagen
Der Herr der Töpfe: Wer im „Egge & Felder“ kocht
Jan Wirtz, der 33-jährige Küchenchef des "Egge & Felder Landhaus" in Windhagen, bereitet sämtliche Gerichte aus frischen regionalen Lebensmitteln zu (hier die beliebte hausgemachte Quiche). Seine langjährigen Erfahrungen fließen Tag für Tag in originelle, köstliche Kreationen ein.
Julia Hilgeroth-Buchner

Jan Wirtz, der Küchenchef des am 1. Januar eröffneten „Egge & Felder Landhaus“ in Windhagen, sorgt mit Kreativität und Erfahrung für zufriedene Gesichter seiner Gäste. Wir haben mit ihm einen Blick in die Speisekarten geworfen.

Lesezeit 3 Minuten
Was darf es heute Köstliches sein? Wacholderschinken vom Landschwein an Knollensellerie und Apfelmeerrettich? Rindersaftgulasch mit Spätzle und frischem Weißkrautsalat? Oder doch der Veggie-Schmandfladen mit Rohmilchkäse, Preiselbeeren und Wildkräutersalat?

