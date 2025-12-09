Lage des Einzelhandels Der Gewerbeverein der Region Puderbach fordert Umdenken Lars Tenorth 09.12.2025, 15:00 Uhr

i Tom Kleinmann (links, Zweiter Vorsitzender des Gewerbevereins der Region Puderbach) und Herward Geimer (Erster Vorsitzender) sehen sich als Interessenvertretung für den Einzelhandel und auch die Gewerbetreibenden im Puderbacher Land. Sie sorgen sich derzeit um die Zukunft. Lars Tenorth

Im Interview sprechen die Vorsitzenden des Gewerbevereins der Region Puderbach, Herward Geimer und Tom Kleinmann, über die Lage des Einzelhandels und auch über den Einfluss der Baustelle in Puderbach. Sie wünschen sich mehr Zukunftsdenken.

Die Behelfsbrücke ist seit Ende November mitten in Puderbach installiert. Im Interview sprechen die Vorsitzenden des Gewerbevereins der Region Puderbach, Herward Geimer und Tom Kleinmann, nicht nur über die Auswirkungen und ihre Einschätzung zur Notwendigkeit der Verkehrsmaßnahmen.







