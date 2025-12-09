Der Gewerbeverein der Region Puderbach fordert Umdenken

Im Interview sprechen die Vorsitzenden des Gewerbevereins der Region Puderbach, Herward Geimer und Tom Kleinmann, über die Lage des Einzelhandels und auch über den Einfluss der Baustelle in Puderbach. Sie wünschen sich mehr Zukunftsdenken.
Lesezeit 4 Minuten
Die Behelfsbrücke ist seit Ende November mitten in Puderbach installiert. Im Interview sprechen die Vorsitzenden des Gewerbevereins der Region Puderbach, Herward Geimer und Tom Kleinmann, nicht nur über die Auswirkungen und ihre Einschätzung zur Notwendigkeit der Verkehrsmaßnahmen.