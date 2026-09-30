Auktionshaus in Linz Der faszinierende Alltag eines Antiquitätenhändlers Jörg Niebergall 30.09.2026, 15:00 Uhr

i Ein Paar aus Berlin sucht während seines Linz-Besuchs im Auktionshaus von Tomas Meyerholz nach großen alten Uhren. Jörg Niebergall

In der Linzer Neustraße entscheidet ein nüchterner Blick über Freud und Frust: Ist das Erbstück ein verborgener Schatz oder nur ein Schnäppchen? Im Auktionshaus von Tomas Meyerholz wechseln Kostbarkeiten, manchmal aber nur Anekdoten den Besitzer.

Zwei Nerzmäntel über dem Arm, eine ziemlich klare Frage auf den Lippen: „Können Sie mir ein Angebot machen?“ Die Frau aus Bad Hönningen verliert keine Zeit, als sie das Auktionshaus von Tomas Meyerholz in der Linzer Neustraße 39 betritt. Die beiden Pelze stammen aus der Haushaltsauflösung einer älteren Bekannten.







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