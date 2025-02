Meinung Der falsche Fokus 24.02.2025, 12:40 Uhr

i Lars Tenorth, Lokalredakteur im Kreis Neuwied Jens Weber. MRV

Es war am Ende ziemlich knapp. Die AfD wurde in der VG Puderbach und VG Dierdorf jeweils am zweithäufigsten gewählt. Nun muss die Politik dringend durchdachte Antworten auf die vielen aktuellen Herausforderungen finden. 

Zwischenzeitlich, ohne die Briefwähler, sah es am Bundestagswahlsonntag so aus, als würden die meisten Bürger in der VG Puderbach der AfD ihre Stimme geben. Am Ende landete die AfD bei den Wählern sowohl in der VG Puderbach und der VG Dierdorf relativ knapp hinter der CDU.

