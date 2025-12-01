Ehlscheid Der etwas ungewöhnliche Weihnachtsmarkt in Ehlscheid Jörg Niebergall 01.12.2025, 12:00 Uhr

i Hatten Spaß: Ortsbürgermeisterin Ingelore Runkel und ihr Orga-Team mit Mareike Müller, Nicole Wirtz und Wolfgang Krumscheid (von rechts). Jörg Niebergall

Bereits seit fünf Jahren wird der Indoor-Weihnachtsmarkt in Ehlscheid organisiert. Während in diesem Jahr der Chor „CHORioso“ zum Mitsingen einlud, bastelte der Dorf- und Heimatverein mit Kindern zugunsten der Bewohner des Seniorenheims.

Es ist seit fünf Jahren ein etwas ungewöhnlicher Weihnachtsmarkt, zu dem die Ortsgemeinde Ehlscheid, der gemischte Chor „CHORioso“ und der Dorf- und Heimatverein rund um das „Haus des Gastes“ im Kurpark einladen. Hier darf man zwei Tage lang bei der "Verschenkaktion" nach Herzenslust nach Adventsschmuck und weihnachtlicher Dekoration stöbern, die ganz im Sinn der Wiederverwertung kostenfrei mitgenommen werden dürfen.







