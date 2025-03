Das Lampenfieber war groß für viele Sängerinnen und Sänger des gemischten Pop- und Rock-Chor Popsicles, denn viele stehen zum ersten Mal auf der Bühne. Doch der Auftritt im vollen Dorfgemeinschaftshaus in Oberraden wird zum stimmungsvollen Erfolg.

„Wie lange haben wir auf dieses Ereignis gewartet, um uns mit unserem neuen gemischten Pop- und Rock-Chor als Nachfolgechor des Männerchores zu präsentieren“, begrüßte Dieter Hoffmann, seit mehr als 20 Jahren Vorsitzender des Männerchores Rengsdorf, die Besucher im rappelvollen Oberradener Dorfgemeinschaftshaus.

Es war im Mai 2024 als sich der Projektchor „Popsicles“ (Wassereis) zur ersten Probe im, der „Sportsbar Auszeit“ am Rengsdorfer Sportplatz erstmals getroffen hatte. Der Leutesdorfer Thomas Hohn, vielen Musikfans auch als die Stimme von Udo Jürgens unter dem Pseudonym „Tom Alaska“ bekannt, hatte die musikalische Leitung übernommen. Rund 35 Mitglieder zählt „Popsicles“ mittlerweile. Am Samstag lud man nun zur Premiere ein, hatte sich mit dem „Vocalensemble Hammerstein“ den oben erwähnten „Tom Alaska“, DJ Manni für die Aftershowparty als Special Guests verstärkt, und legte einen begeisterten Auftritt hin, der den Musikfans lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Es sollen noch einige Auftritte folgen

Pop, Rock oder Schlager, den Protagonisten sah man den Spaß bei der Sache sichtlich an. Ob „Sweet Caroline“ von Neil Diamond, „So soll es bleiben“ vom Berliner Pop-Duo „Ich + Ich“, „Dein ist mein ganzes Herz“ des Deutsch-Rockers Heinz-Rudolf Kunze, das „Lasse reden“ von den „Ärzten“, den Eurythmics“-Kulthit „Sweet Dreams“, zwischen den Liedern fand Moderatorin Claudia Meickmann stets passende Worte und erklärte die Hintergründe. Das Lampenfieber, viele der Sängerinnen und Sänger standen zum ersten Mal auf der Bühne, war beim kräftigen Applaus der Gäste schnell verflogen.

i Für den Chor Popsicles soll der Auftritt in Oberraden erst der Anfang gewesen sein. Jörg Niebergall

„Jetzt hoffen wir, dass unser Projekt weiter angenommen wird“, so Hoffmann, der auch selbst noch auf der Bühne stand. „Wir sind jedenfalls zuversichtlich, dass alle dabei bleiben und noch einige Auftritte folgen werden. Und vielleicht findet sich ja auch jemand jüngeres, der mich als Vorsitzender beerbt.“

Die Proben der „Popsicles“ finden dienstags, 19.30 Uhr, in der Sportsbar Auszeit am Rengsdorfer Sportplatz statt.