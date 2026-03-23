Mobilität auf Bestellung
Der Bürgerbus der VG Dierdorf rollt
Wolfgang Bayer sitzt am Steuer des neuen Bürgerbusses. Der Vorsitzende des Seniorenbeirats hofft, dass das Angebot gut angenomme
Wolfgang Bayer sitzt am Steuer des neuen Bürgerbusses. Der Vorsitzende des Seniorenbeirats hofft, dass das Angebot gut angenommen wird.
Justin Buchinger

Gerade in ländlichen Regionen sind Menschen auf ein Auto angewiesen. Doch was ist, wenn man nicht mehr selber fahren kann oder will? In der VG Dierdorf ist nun als Lösung ein Bürgerfahrdienst an den Start gegangen.

Lesezeit 2 Minuten
Nun hat auch die Verbandsgemeinde (VG) Dierdorf einen Bürgerbus. An zwei Tagen in der Woche chauffieren Freiwillige jetzt Bürger auf Bestellung durch die Verbandsgemeinde. Bei einem Pressetermin hat VG-Bürgermeister Manuel Seiler mit dem Ältestenrat und Mitgliedern des Seniorenbeirats den Bürgerfahrdienst und das Fahrzeug vorgestellt.

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