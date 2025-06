Mit 2,6 Promille Atemalkoholwert war der Mann unterwegs, der am Donnerstagmittag quer durch die Koblenzer Altstadt gefahren ist und dabei einen anderen Mann angefahren hat, der an einem Tisch an einer Außengastronomie in der Nähe des Münzplatzes gesessen hat. Der Geschädigte, ein 70-Jähriger aus Neuwied, erlitt Prellungen.

Auch der Unfallfahrer selbst stammt aus Neuwied, so die Polizei weiter. Bisher haben sich keine weiteren Geschädigten oder Zeugen gemeldet, die den Fahrer auf seiner Tour quer durch die Altstadt beobachtet haben oder von ihm gefährdet wurden.

i Vom Münzplatz aus fuhr der Mann an der Liebfrauenkirche vorbei. Doris Schneider

Denn das hätte leicht passieren können: „Zum Ereigniszeitpunkt herrschte in der Altstadt normaler, für einen Feiertag üblicher Besucherverkehr (ausschließlich Fußgänger)“, so die Polizei. Augenzeuginnen hatten gegenüber unserer Redaktion berichtet, dass der große dunkle Wagen am Donnerstagmittag gegen 13.40 Uhr langsam die Münzstraße Richtung Löhrstraße zurückgesetzt hatte und dabei einen an einem Tisch sitzenden Mann angerempelt habe. Der Fahrer sei ausgestiegen und getorkelt, habe dann aber seine Fahrt Richtung Braugasse fortgesetzt.

Laut Bericht der Polizei fuhr er dann durch die Braugasse in den Entenpfuhl und weiter in die Kornpfortstraße. Offenbar bog er links ab und fuhr Richtung Burgstraße, wo sein schwarzer Chrysler von Einsatzkräften gestoppt werden konnte.

Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern noch an. Zeugen oder Geschädigte können sich unter Telefon 0261/92156-300 melden.