Bei ihrer Geburt erlitt Kathrin Klapper einen Hirnschaden. Ihren Eltern wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter niemals laufen und sprechen lernen würde. Doch Klapper bewältigte viele Herausforderungen, sie fand ihr berufliches und privates Glück.
Kathrin Klapper sitzt in ihrem Rollstuhl, der mit einem Sprachcomputer ausgestattet ist. Zur Geburt erlitt sie einen schweren Hirnschaden, der eine Zerebralparese zur Folge hatte. Darunter ist eine Gruppe von Erkrankungen zu verstehen, die mit Muskelsteife und auch Bewegungsstörungen einhergehen.