Kulturzentrum in Puderbach Der Alte Bahnhof hat sich als Kunststätte etabliert 06.01.2026

i Als eine der großen Höhepunkte im Alten Bahnhof nennt Sabine Knorr-Henn die Abschlussarbeit der beiden Schauspieler an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. Felix Strobel (links) und Leonard Scheicher waren zu sehen im Theaterstück "Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull". Es basierte auf dem gleichnamigen Werk von Thomas Mann. Sabine Knorr-Henn

Ein Stammpublikum findet regelmäßig den Weg in den Alten Bahnhof in Puderbach. Aber Gäste kommen auch immer wieder aus Nordrhein-Westfalen. Vor rund 25 Jahren hat alles angefangen. Inzwischen ist das Kulturzentrum fest etabliert.

Die Band Farfarello spielt groß im Alten Bahnhof auf, Autor Alex Beer liest aus seinem Kriminalroman „Die weiße Stunde“ oder das Ensemble des Nahe-Theaters mit dem Stück „Match me, if you can“ tritt auf: Der Alte Bahnhof hat sich unter anderem längst als Kulturzentrum im Puderbacher Land etabliert.







