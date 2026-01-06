Der Alte Bahnhof hat sich als Kunststätte etabliert

Ein Stammpublikum findet regelmäßig den Weg in den Alten Bahnhof in Puderbach. Aber Gäste kommen auch immer wieder aus Nordrhein-Westfalen. Vor rund 25 Jahren hat alles angefangen. Inzwischen ist das Kulturzentrum fest etabliert.
Die Band Farfarello spielt groß im Alten Bahnhof auf, Autor Alex Beer liest aus seinem Kriminalroman „Die weiße Stunde“ oder das Ensemble des Nahe-Theaters mit dem Stück „Match me, if you can“ tritt auf: Der Alte Bahnhof hat sich unter anderem längst als Kulturzentrum im Puderbacher Land etabliert.