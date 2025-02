Keine Ruhepause nach der Wahl Der Alltag hat Neuwieds OB und seine Frau schon wieder 26.02.2025, 05:00 Uhr

i Die Entscheidung zur erneuten OB-Kandidatur trafen Rebecca (links) und Jan Einig (2. von links) gemeinsam, wie sie unserer Zeitung erzählten. Jörg Niebergall

Die Tage des Neuwieder Oberbürgermeisters Jan Einig sind bereits wieder durchgehend mit Terminen und Projekten angefüllt. Welche das sind und ob sie beide hinter der zweiten Kandidatur standen, hat das Ehepaar Einig unserer Zeitung verraten.

An dem Montag nach der Wahl hatte er ein bisschen mehr Zeit, am Tag darauf stand um 6.30 Uhr schon wieder der erste Termin an: Für Neuwieds neuen und alten Oberbürgermeister (OB) Jan Einig (CDU) geht der Alltag ohne Unterbrechung weiter. Am Sonntag, als Deutschland den neuen Bundestag wählte, verlängerten die Neuwieder seine Amtszeit mit einer Zustimmung von 54,96 Prozent um weitere acht Jahre.

