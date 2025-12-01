Den Winzern in Leutesdorf fehlen die Nachfolger

In Leutesdorf haben fast alle Winzerhöfe eine jahrhundertealte Geschichte. Aus den eigenen Familien fehlen die Nachfolger, einige haben bereits aufgegeben. Doch es gibt auch Ideen, wie der regionale Weinbau eine Zukunft haben kann.
Nicht nur die Weinkultur, sondern die ganze Kulturlandschaft und der Tourismus sind am rechtsrheinischen nördlichen Mittelrhein in Gefahr. Es ist zu befürchten, dass absehbar Weinlagen nicht mehr bewirtschaftet werden, Winzerhöfe aufgeben und vielleicht auch Veranstaltungen nicht mehr stattfinden.