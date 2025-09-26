Das Verbundkrankenhaus Linz/Remagen ist im Schutzschirmverfahren. Es besteht berechtigte Hoffnung, dass Linz, aber auch Remagen erst mal gerettet sind. Wir haben Ellen Demuth zur Zukunft des Krankenhauses befragt und wo sie Handlungsbedarf sieht.
Die drohende Insolvenz des Verbundkrankenhauses Linz/Remagen hat die Menschen in der Region mit Sorge erfüllt. Nun scheint sich eine positive Lösung für beide Standorte zu manifestieren. Die Linzerin Ellen Demuth (CDU) ist seit dieser Legislaturperiode Mitglied des Bundestages.