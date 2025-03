Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen und seine angeschlossenen Gesellschaften haben bekanntlich in dieser Woche die Insolvenz in Eigenverantwortung bekannt gegeben. Ellen Demuth (CDU), Noch-Landtagsabgeordnete und designierte Abgeordnete des Deutschen Bundestags, sieht dringenden Handlungsbedarf bei SPD-Gesundheitsminister Clemens Hoch, wie sie in einer Presseinfo mitteilt – und teilt vor ihrem Wechsel nach Berlin noch einmal aus.

Landesregierung in der Pflicht, das Krankenhaussterben zu beenden

„Der Standort unseres Linzer Franziskus-Krankenhauses muss zur Versorgung der Bevölkerung im nördlichen Kreis Neuwied erhalten bleiben! Unsere Krankenhäuser sind nicht nur unerlässlich für die medizinische Versorgung, sondern auch bedeutende Arbeitgeber“, wird Demuth zitiert. Sie fordert konkrete Maßnahmen von SPD-Gesundheitsminister Clemens Hoch: „Die Landesregierung in Mainz muss das Krankenhaussterben in Rheinland-Pfalz endlich beenden.“ Die CDU-Landtagsfraktion fordere laut Demuth die Einrichtung eines „Lebende-Krankenhäuser-Fonds“, der mit jeweils 150 Millionen Euro für die Jahre 2025 und 2026 ausgestattet werden soll. Die notwendigen Leistungszuweisungen an die Krankenhäuser müssten – wie im Nachbarland NRW – sofort erfolgen. „Jede Woche zählt, um die medizinische Versorgung der Menschen zu sichern. Ich erwarte, dass die Landesregierung zu ihrem Wort steht und den Krankenhausstandort Linz und alle anderen betroffenen Häuser im nördlichen Rheinland-Pfalz nachhaltig sichert. Es darf nicht sein, dass wichtige Gesundheitsstandorte durch fehlende Unterstützung in die Insolvenz gedrängt werden“, betont Demuth.

Als langjähriges Mitglied des Fördervereins des Linzer Krankenhauses habe sie sich stets für eine gute Ausstattung der Klinik eingesetzt. „Ich weiß um die immense Bedeutung dieses Krankenhauses für die Region und werde mich weiterhin mit ganzer Kraft für seinen Erhalt und eine nachhaltige Finanzierung einsetzen“, betont sie. Demuth erinnert sich: „Schon als Jugendliche habe ich im Linzer Krankenhaus gearbeitet. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, das Krankenhaus gut aufzustellen.“

Demuth: Nicht bloß heiße Luft produzieren

Mit Blick auf die von Landrat Hallerbach angekündigten Investitionen der Landesregierung zeigt sich Demuth jedoch weniger optimistisch: „Ich habe keine Illusionen, wenn es darum geht, ob die Landesregierung ihre Versprechen tatsächlich einhält. Wie die Landesregierung zu ihren Versprechen steht, sehen wir aktuell auch bei den insolventen Krankenhäusern im Kreis Altenkirchen.“ Dennoch hoffe sie im Sinne aller betroffenen Standorte, „dass die Gesprächstermine von Gesundheitsminister Hoch in der nächsten Woche nicht nur heiße Luft produzieren, sondern er seiner Verantwortung gerecht wird – und endlich handelt“.

Auch in Berlin möchte Demuth das Thema auf die Agenda setzen: „Die Krankenhausfinanzierung muss endlich auf eine stabile Grundlage gestellt werden. Ich werde mich im Bundestag mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die Kliniken bei uns im ländlichen Raum eine echte Zukunftsperspektive erhalten.“