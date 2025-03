Demozug in Neuwied: AWO-Mitarbeiter streiken

Mitarbeiter der AWO-Gemeindepsychiatrie und des AWO-Kreisverbands Neuwied streiken am Donnerstag und Freitag für eine bessere Entlohnung.

Streik in der Deichstadt: Verdi hat alle Beschäftigten der AWO-Gemeindepsychiatrie und des AWO-Kreisverbands Neuwied zum Warnstreik aufgerufen. Die rund 60 Streikenden trafen sich am Food Hotel und zogen von hier zum Neuwieder Marktplatz.

Dort fand gegenüber der Geschäftsstelle des Kreisverbands eine Kundgebung statt. Marion Paul, stellvertretende Landesbezirksleiterin von Verdi, Verhandlungsführer Frank Hutmacher, Betriebsrätin Ramona Sanekuhr-Müller und Gewerkschaftssekretärin Silke Steetskamp sprachen.

Der Donnerstag ist der erste von zwei Streiktagen, am Freitag treffen sich die Streikenden in der Nähe ihrer Einrichtungen. Vor dem Streik war Verdi zugetragen worden, dass den Beschäftigten angeblich mit Konsequenzen gedroht wird, sollten sie sich für eine Streik-Teilnahme entscheiden. „Das hätten wir von der AWO nicht erwartet“, so Hutmacher. Das Streikrecht sei grundgesetzlich geschützt.