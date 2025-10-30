Aktion ist auch umstritten Demo in Neuwied stellt sich klar auf Seite Palästinas Rainer Claaßen 30.10.2025, 12:59 Uhr

i Bei der propalästinensischen Demo in der Neuwieder Innenstadt blieb es insgesamt ruhig. Rainer Claaßen

Bei der propalästinensischen Demo in der vergangenen Woche in der Neuwieder Innenstadt blieb es insgesamt ruhig. Es gab keine Aufrufe zur Gewalt oder extremistische Parolen. Aber: Unumstritten ist sie nicht.

Die Situation um Israel und den Gaza-Streifen ist weiterhin sehr komplex. Die vor wenigen Wochen vereinbarte Waffenruhe ist zumindest brüchig, und verlässliche Nachrichten sind nur schwer zu erhalten. Am Freitag, 24. Oktober, fand unter Leitung der Palästinensischen Gemeinde Koblenz und Umgebung eine propalästinensische Demonstration in der Neuwieder Innenstadt statt.







