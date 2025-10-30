Bei der propalästinensischen Demo in der vergangenen Woche in der Neuwieder Innenstadt blieb es insgesamt ruhig. Es gab keine Aufrufe zur Gewalt oder extremistische Parolen. Aber: Unumstritten ist sie nicht.
Lesezeit 2 Minuten
Die Situation um Israel und den Gaza-Streifen ist weiterhin sehr komplex. Die vor wenigen Wochen vereinbarte Waffenruhe ist zumindest brüchig, und verlässliche Nachrichten sind nur schwer zu erhalten. Am Freitag, 24. Oktober, fand unter Leitung der Palästinensischen Gemeinde Koblenz und Umgebung eine propalästinensische Demonstration in der Neuwieder Innenstadt statt.