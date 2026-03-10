Bilanz der Polizei Demo gegen AfD-Treff in Neustadt verläuft friedlich Daniel Dresen 10.03.2026, 14:05 Uhr

i Jung und Alt protestierten am Samstagabend vor der Neustädter Wiedparkhalle gegen die AfD und Rechtsextremismus. Die extrem rechte Partei hatte zu einer Wahlkampfveranstaltung eingeladen. Die Polizei zählte circa 200 Teilnehmer bei der Gegendemo. Heinz-Werner Lamberz

Wenn die AfD im Kreis Neuwied zu einer öffentlichen Veranstaltung einlädt, sind die Gegendemonstranten nicht weit. So war es auch am vergangenen Samstag vor der Neustädter Wiedparkhalle. Die Polizei hatte bei der Kundgebung nichts zu beanstanden.

Unter dem Motto „Für Solidarität und Demokratie – miteinander gegen die AfD“ haben sich am vergangenen Samstag laut Polizei circa 200 Menschen vor der Wiedparkhalle in Neustadt versammelt. In der Halle hielt die AfD zwei Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz eine Wahlkampfveranstaltung ab.







Artikel teilen

Artikel teilen