Die erste Gesundheitsmesse des Landkreises Neuwied lockte viele Interessierte in das Bürgerhaus von St. Katharinen. Zu den 35 Ausstellern gehörten Krankenhäuser, Krankenkassen, Pflegeberatungen, aber auch Mehrgenerationenhäuser und Schwimmbäder bis hin zu den Partnern der Regionalinitiative Naturgenuss. Sie informierten an ihren Ständen und in Vorträgen und boten Mitmachaktionen wie beispielsweise Smoothie-Bike, Demenz- und Bewegungsparcours oder Tanzfitness an. Die Gesundheitsmesse bildete den Auftakt für die Woche der Teilhabe vom 24. bis 31. März mit einem umfangreichen Programm in der Verbandsgemeinde Linz.

Landrat spricht sich für Zusammenhalt aus

Zu den größten Wünschen der Menschen gehöre eine stabile Gesundheit, sagte Landrat Achim Hallerbach, als er die Messe mit einem Grußwort eröffnete. Gerade die vergangenen Jahre hätten vor Augen geführt, dass Gesundheit das höchst Gut wäre. Umso wichtiger sei auch die medizinische Versorgung. Das angekündigte Insolvenzverfahren des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen „hat Unsicherheit erzeugt und Besorgnis erregt, was allzu verständlich ist nach Neuwied, Asbach und jetzt Linz“, sagte Hallerbach. Aber „die medizinische Versorgung des Krankenhauses ist gesichert, der Krankenhausbetrieb läuft uneingeschränkt weiter“. Gerade jetzt gelte es, noch mehr zusammenzuhalten und sich nicht verunsichern zu lassen. „Meine herzliche Bitte an alle Betroffenen: Sehen Sie zuversichtlich einer Zukunftsperspektive, die sich erreichen lässt, entgegen. Da bin ich mir ganz sicher.“ In der kommenden Woche werde es beim Gesundheitsminister in Mainz einen Runden Tisch geben, kündigte Hallerbach an. Er berichtet vom Spatenstich zum Bau der neuen Rettungswache nahe dem Linzer Krankenhaus.

Stuhlgymnastik und Lachyoga

Auf die Gesundheitsmesse bezogen, lud Hallerbach dazu ein, das vielfältige Angebot im Bürgerhaus zu erkunden. Gesundheit sei heute ein „Megatrend“. Nie zuvor sei das Bewusstsein für medizinischen Fortschritt, Prävention und gesundheitsbewusstes Leben so groß gewesen, wie es heute ist. „Das bedeutet Lebensqualität, Wohlbefinden und Teilhabe, für uns ist es ein guter Grund, der Gesundheit eine eigene Messe zu widmen.“ Für die Überlassung des Bürgerhauses dankte der Landrat dem St. Kathariner Ortsbürgermeister Willi Knopp, der das Publikum ebenfalls begrüßte.

i Zur Eröffnung der ersten Gesundheitsmesse kamen viele Besucher. Schwamborn Simone

Am Stand der AOK setzten Gäste mittels Fahrradfahren einen Mixer in Gang und erstrampelten sich so einen gesunden Smoothie. Die Caritas Sozialstation – Ambulante Pflege an Rhein und Wied bot mit der Messung von Blutdruck, Blutzucker, Sauerstoffsättigung und Puls einen kleinen Gesundheitscheck an. Am Stand der DRK-Kamillus-Klinik testeten die Gäste das Rapssamenbad, das in der Ergotherapie Anwendung findet. Welche Aqua Fitness-Geräte es gibt, demonstrierte unter anderem das Wiedtalbad. Es gab viele Infos und Broschüren über die Krankenversicherung, Pflege, Unterstützungsdienstleistungen, Fitness und gesunde Ernährung. Dazu gab es Vorträge zu diversen Themen und Mitmachworkshops, etwa Stuhlgymnastik und Lachyoga.