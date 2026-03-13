Von Freitag bis Sonntag Dem Wetter zum Trotz: Neuwied feiert sein Frühlingsfest Rainer Claaßen 13.03.2026, 16:06 Uhr

i Eröffneten bei mittelgutem Wetter am Freitag das Frühjahrsfest: Philipp Meyer (links) und Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig. Rainer Claaßen

Auch wenn das Wetter bei der Eröffnung nicht wirklich frühlingshaft war, soll am Wochenende auf dem Marktplatz gefeiert werden. Beim Frühlingsfest gibt es Kulinarisches, und diverse Vereine und andere Akteure aus der Stadt präsentieren sich.

Das hatten sich Philipp Meyer und sein Team dann doch etwas anders vorgestellt: Als am vergangenen Wochenende viele Menschen den strahlenden Sonnenschein genossen, machte das Hoffnung für das Frühlingsfest, das an diesem Wochenende auf dem Neuwieder Marktplatz stattfindet.







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