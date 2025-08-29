Für viele Raubacher war es ein Schock: Offenbar war ein Familienstreit in einer Gastronomenfamilie eskaliert. Während die Ermittlungen andauern, erholt sich der lebensgefährlich verletzte Mann offenbar wieder.

Der Vorfall in einer Raubacher Gastronomenfamilie beschäftigt die Ermittler weiterhin. Zum Stand dieser Ermittlungen in Sachen versuchter Totschlag macht die Staatsanwaltschaft Koblenz keine weiteren Angaben, um eben jene Ermittlungen nicht zu gefährden. Allerdings antwortete die Behörde auf die Anfrage unserer Zeitung nach dem Gesundheitszustand des „lebensgefährlich verletzten“ Mannes. Wörtlich heißt es: „Der Verletzte ist wach, ansprechbar und auf dem Weg der Besserung.“

Der Mann ist von der Polizei am 21. August laut Staatsanwaltschaft mit mehreren Stichwunden in der Gaststätte in Raubach aufgefunden worden. Offenbar war ein Familienstreit eskaliert und endete in dem Angriff auf den Mann. Seither ermitteln die Behörden gegen die Ehefrau. Der konkrete Tatvorwurf lautet auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Unsere Zeitung bleibt in Verbindung mit der Staatsanwaltschaft.