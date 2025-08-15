In der Deichwelle stehen dringend notwendige Arbeiten an der Steuerungstechnik an. Dafür bleiben noch bis in den September Hallenbad und Saunabereich zu. In der Zeit wird auch an der neuen Sauna gearbeitet, die die beschädigte Erdsauna ersetzen wird.

Seit 17 Jahren ist die Steuerungstechnik der Deichwelle im Betrieb, rund um die Uhr, Tag für Tag. Nach so langer Zeit ist sie nun in die Jahre gekommen und muss dringend ausgetauscht werden. Dafür nutzt das Bad die Zeit nach den Sommerferien. Das Hallenbad und der Saunabereich müssen für einige Wochen die Türen dicht machen, das Freibad ist nicht betroffen.

Ab Montag, 18. August, bleiben die beiden Bereiche für eine anstehende Revision geschlossen, teilen die Stadtwerke unserer Zeitung mit. Dabei erhält die Deichwelle eine optimierte und energieeffizientere Anlage. Die Steuerungstechnik ist das Herzstück eines Schwimmbades, erklärt Betriebsleiter Uwe Knopp. „Sollte diese im laufenden Betrieb kaputtgehen, dann müssten wir die Deichwelle wesentlich länger schließen.“

Stadtwerke nutzen die Zeit nach den Sommerferien

Die Anlage habe mehrere Aufgaben: Sie regelt die Menge der Frischwasserzufuhr, reguliert die Heizung und dosiert die Menge an Chemikalien, die dem Wasser zur Wasseraufbereitung zugesetzt werden müssen. Sie stamme noch aus der Zeit des Neubaus, sei also seit 17 Jahren im Betrieb, und könne nicht nach Betriebsschluss ausgeschaltet und vor Betriebsbeginn wieder einschaltet werden. Aufgrund ihres Alters ist es außerdem immer schwieriger geworden, Ersatzteile zu bekommen, sagt Knopp.

Trotz mehrerer Wochen intensiver Vorbereitung nimmt der Austausch und die Neuprogrammierung der Anlage einige Zeit in Anspruch. „Wir nutzen dafür gerne die Wochen nach den Sommerferien, da wir um diese Jahreszeit erfahrungsgemäß weniger Gäste im Bad erwarten“, erklärt Geschäftsführer Michael Krose. „Außerdem müssen Schulen nicht gänzlich auf Schwimmunterrichte verzichten, da sie zum Schulbeginn meist ohnehin noch mit der Organisation beschäftigt sind.“

Auch an der neuen Sauna wird in der Zeit gearbeitet

Das Hallenbad soll am Samstag, 6. September, wieder eröffnen, der Saunabereich erst am Samstag, 27. September. Das Freibad bleibt noch bis Saisonende geöffnet. Die Steuerungstechnik dort soll erst in den Herbst- und Wintermonaten erneuert werden.

Während der Revision wird zudem an der neuen Anlage im Saunagarten gearbeitet. Bei einem Brand im vergangenen Dezember wurde die frühere Erdsauna beschädigt und blieb danach geschlossen. Was die Brandursache war, ist bis heute nicht geklärt. Die Ermittlungen hätten nichts Neues ergeben, bestätigt uns Maxie Meier von den Stadtwerken.

Welche Art von Saunakabine kommen soll, bleibt noch ein Geheimnis. Was schon bekannt ist: Die neue Sauna soll deutlich größer als ihre Vorgängerin sein und nach dem neusten Stand der Technik gebaut werden. „Es ist keine Sauna von der Stange, bei der man die Bauzeit vorab kennt, sondern eine Sauna, die für die Deichwelle in dieser Form neu entworfen wurde und mehrere spezielle Elemente kombiniert“, erklärt Meier.

Noch in der laufenden Woche sollen die Tiefbauarbeiten abgeschlossen werden. Während der Revision folgt dann der Hochbau, später der Ausbau als Saunakabine. Wenn alles gut läuft, soll die Neueröffnung noch in diesem Jahr stattfinden.