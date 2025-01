Nach dem Feuer im Dezember Deichwelle in Neuwied: Der Saunabrand wirkt noch nach 27.01.2025, 06:00 Uhr

i In der Deichwelle brannte eine Außensauna lichterloh. Gerd Neuwirth

Am 6. Dezember stand eine Außensauna der Deichwelle lichterloh in Flammen, Besucher wurden evakuiert, Bad und Sauna erst einmal geschlossen. Danach begannen das Aufräumen und die Ermittlungen - und noch sind nicht alle Arbeiten abgeschlossen.

Mehr als sieben Wochen ist es her, dass in der Deichwelle in Neuwied ein schwerer Brand ausgebrochen ist: Am 6. Dezember brannte eine Außensauna des Schwimmbads lichterloh. Und auch wenn zahlreiche Badegäste evakuiert werden mussten, der Saunabereich selbst war zum Zeitpunkt des Unglücks glücklicherweise noch nicht geöffnet, es kam niemand zu schaden.

