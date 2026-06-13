600.000 Euro mehr als erwartet Deichstraßen-Ausbau wird teurer – und Neuwieder zahlen Viktoria Schneider 13.06.2026, 08:00 Uhr

i Die marode Deichstraße – hier ein Bild aus 2024 – hat eine Erneuerung bitter nötig. Doch die Kosten für den Ausbau steigen nun auf über 2 Millionen Euro, wie die Stadt kürzlich mitteilte. Jörg Niebergall

Dass die Deichstraße in Neuwied saniert werden muss, ist wohl jedem klar. Was aber jetzt zur Diskussion im Stadtrat führte, sind die gestiegenen Kosten. Denn die sollen auch über die wiederkehrenden Beiträge finanziert werden – und von den Bürgern.

2,1 statt 1,5 Millionen Euro: Das wird der Ausbau der Neuwieder Deichstraße wohl kosten. Mit dieser Ankündigung hat die Stadtverwaltung für ordentlich Furore gesorgt. Denn neben Geld aus anderen Projekten sollen die Mehrkosten auch durch die wiederkehrenden Beiträge finanziert werden – und das, obwohl die Landesregierung diese perspektivisch abschaffen will.







Artikel teilen

Artikel teilen