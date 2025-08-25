Die Deichstraße zu erneuern, ist überfällig, nun sollen die Arbeiten möglichst im Dezember beginnen. Die Grünfläche in der Straße wird nach der Planung insgesamt größer, die Beschattung durch Bäume allerdings geringer.

Neuer, übersichtlicher und lebenswerter: Die Sanierungsarbeiten im Stadtbereich gehen in eine weitere Runde. Dieses Mal galt es im Ortsbeirat Innenstadt, über den endgültigen Entwurfsplan zur Neugestaltung der Deichstraße abzustimmen. Und das Ergebnis fiel mit sechs Ja- sowie zwei Nein-Stimmen zugunsten der aktuellen Planung aus.

Grünstreifen, Bäume, Parkplätze

Rund 1,5 Millionen Euro soll die Sanierung der Deichstraße kosten. Erneuert werden soll dabei nicht nur der Straßenbelag, auch Kanäle, Drainageleitungen, Fußwege, Parkmöglichkeiten sowie Beleuchtung und Bepflanzungen werden saniert und umgestaltet. Und dies ist auch notwendig, da sich die rund 500 Meter lange Straße in einem schlechten baulichen Zustand befindet.

Konkret sehen die Planungen vor, das Konzept gemäß der Klimaanpassung in der Neuwieder Innenstadt fortzusetzen. Dafür sollen ein Grünstreifen und neue Bäume zur Beschattung auf der Stadtseite der Fahrbahn gepflanzt werden. Gegenüber werden Parkflächen mit 40 Stellplätzen sowie zwei Behindertenparkplätze entstehen, die künftig direkt vor der Deichkrone zu finden sind.

i 40 Stellplätze und zwei Behindertenparkplätze sollen in der Deichstraße entstehen. Doris Vockel

Eine Tatsache, die bei nicht allen Anliegern der Deichstraße auf positive Resonanz stößt, ist allerdings das Fällen von 38 Bäumen, die aktuell entlang der Fahrbahn wachsen. Diese, so heißt es im Entwurfsplan, seien unter anderem durch sogenannte Anfahrschäden leicht beschädigt, was ein Fällen unumgänglich mache. Hinzu komme, dass es sich bei den aktuell vorhandenen Baumsorten um ungeeignete Varianten handele, die Baumscheiben unterdimensioniert und die Hochbeete nicht fachgerecht seien, was hohe Pflegekosten verursache.

Mehr Grün, weniger Schatten

Nach dem Fällen sehen die Planungen 36 Neupflanzungen vor. Auch die vorhandenen Beete sollen mit pflegeleichten Sträuchern neu begrünt werden. Trotz des verringerten Baumbestands erhöht sich somit die Größe der Grünfläche im Vergleich zum Ist-Zustand auf 610 Quadratmeter bei einer Gesamtfläche von 5500 Quadratmetern.

Doch es gab noch weitere Diskussionspunkte im Ortsbeirat. So stand die Frage im Raum, ob die Neubepflanzung die Aussicht der Anwohner behindern könnte. Dies sei nicht der Fall, da es sich um schmale Bäume ähnlich denen entlang der Schlossstraße handelt, hieß es. Dadurch ist allerdings auch mit weniger Beschattung zu rechnen. Vor dem Hintergrund, dass das Pflanzen großer Bäume teuer ist, wurde im Verlauf der Gespräche verstärkt der Wunsch geäußert, zumindest die gesunden Bäume zu erhalten, was nicht zuletzt der Biodiversität zugutekäme.

i Die Deichstraße ist derzeit in keinem guten Zustand. Sie soll ab Ende des Jahres für 1,5 Millionen Euro neu gestaltet werden, auch im Hinblick auf die kommende Sanierung der Deichkrone und den neuen Schiffsanleger. Stadt Neuwied/Ulf Steffenfauseweh

Oberbürgermeister Jan Einig widersprach diesem Vorschlag allerdings, da alle Erhaltungsmaßnahmen die Lebensdauer der Bäume lediglich um fünf bis zehn Jahre verlängern würden.

Trotz einiger Kritikpunkte wurde der Entwurfsplan nicht nur vom Ortsbeirat Innenstadt, sondern auch bei einer Enthaltung vom Planungsausschuss angenommen. Laut Planungsentwurf ist nun eine Anliegerversammlung durchzuführen. Verläuft alles nach Plan, ist mit einem Baubeginn Anfang Dezember zu rechnen.