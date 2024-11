Freizeitstätten gründen Verein „Deichstadtzeit“ macht Lust auf Neuwieder Kulturangebot 14.11.2024, 18:06 Uhr

i Mit Gästen und Verantwortlichen aus Freizeit, Kultur und Politik präsentierte sich der neue Verein "Deichstadtzeit" in Neuwied erstmals der Öffentlichkeit. Maja Wagener

„Es ist Deichstadtzeit“, erklärte Oliver Grabus von „66 Minuten“ Theater Adventures in der Zooschule Neuwied. Was sich hinter dem neuen Verein verbirgt und welche Ziele er sich gesetzt hat, wurde beim ersten offiziellen Termin verraten.

„Nicht nur wollen – machen“, packte Oliver Grabus das Credo von „Deichstadtzeit“ in Neuwied in Worte. Der neue Verein, den zehn Kultur- und Freizeitanbieter in Neuwied am 31. Oktober gegründet haben, setzt sich das Ziel, für die Region ein „touristisches Erlebnis von einzigartigem Format“ zu schaffen.

