Zum zweiten Mal bieten die Deichstadtfreunde mit Weinzeit ein Genuss- und Shoppingangebot mitten in Neuwied an. Aus der Kritik von heimischen Winzern nach der Premiere hat die Aktionsgemeinschaft Konsequenzen gezogen.

Im vergangenen Herbst hatte die Stadt Neuwied mit der Innenstadt-Aktionsgemeinschaft Deichstadtfreunde ein neues Veranstaltungsformat an den Start gebracht. An mehreren Wochenenden bot die Weinzeit Gelegenheit, einen Einkaufsbummel in der Innenstadt mit der Einkehr zu einem Glas Wein zu verbinden.

Die Aktion wird in diesem Jahr fortgesetzt – und zwar schon ab Freitag, 15. August. Denn, sagt Jonas Baucke von den Deichstadtfreunden: „2024 waren wir eigentlich etwas zu spät dran – das Wetter passte an manchen Wochenenden nicht wirklich für die Open-Air-Veranstaltung. Deshalb haben wir uns entschieden, in diesem Jahr deutlich früher zu starten.“

Heimische Winzer haben abgesagt

Bis in den September hinein wird an jedem Wochenende ein anderer Winzer in Neuwied zu Gast sein und auf der Aktionsfläche auf dem Luisenplatz Weinspezialitäten anbieten. Am 15. und 16. August kommt das Weingut Weller-Lehnert aus Piesport an der Mosel, am 22. und 23. August der Weinhof Bückermann aus Monzernheim in Rheinhessen und am letzten Augustwochenende das Weingut Karl Busch aus Bretzfeld in Württemberg. Im September geht es zunächst mit dem Weingut Thorsten Krieger aus Rhodt unter Rietburg in der Pfalz weiter. Den Abschluss macht am 12. und 13. September das Weingut Briem aus Ihringen in Baden.

Nachdem der Veranstalter im vorigen Jahr dafür kritisiert worden war, dass er keine Winzer aus der Region angefragt hatte, wurde dieser Versuch jetzt unternommen. Allerdings sagten sowohl Gotthard Emmerich aus Leutesdorf als auch das Weingut Scheidgen aus Hammerstein ab – es fehlt an Personal und am für das Konzept benötigten Ausschankwagen.

Jeweils freitags ab 14 und samstags ab 13 Uhr möchte Veranstalter Johannes Radschinski den Luisenplatz in einen „Hotspot für Lifestyle, Music und City-Souls“ verwandeln, wie er in der Ankündigung schreibt. Anders ausgedrückt: Unter weißen Schirmen können die Gäste auf Palettenmöbeln Wein, den der jeweilige Winzer ausschenkt, und chillige Musik genießen.

Geschäfte, die an der Aktion teilnehmen, schenken ihren Kunden ab einem Einkaufswert von 30 Euro eine Wertmarke über einen Euro für den Verzehr am Weinstand. Eigentlich sollten die Stände im Bereich des Wasserspiels aufgebaut werden. Da dort aber länger gebaut wird als geplant, musste umdisponiert werden. Durch einen Umbau der Tischanordnung beim Eissalon Brustolon steht diesmal ein größerer, quadratischer Platz für die Weinzeit zur Verfügung.

„Ich bin zuversichtlich, dass mit den früheren Terminen noch mehr Menschen erreicht werden.“

Jonas Baucke von den Deichstadtfreunden

„Die Erfahrung zeigt, dass Veranstaltungen im Bereich der Innenstadt auch eine Belebung mit sich bringen“, sagt Jonas Baucke. Die Weinzeit sei im vorigen Jahr schon sehr gut angekommen. „Ich bin zuversichtlich, dass mit den früheren Terminen noch mehr Menschen erreicht werden“, so der Deichstadtfreund. Mit den anderen Deichstadtfreunden hofft er, dass die von der Stadt unterstützte Aktion so erfolgreich ist, dass sie im kommenden Jahr dann nach Abschluss aller Bauarbeiten dann im Bereich des Wasserspiels stattfinden kann.