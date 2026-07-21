Bilanz der Großveranstaltung
Deichstadtfest wird nun von allen Seiten beleuchtet
Metallica Revival Beroun lockte die Fans beim Deichstadtfest an.
Metallica Revival Beroun lockte die Fans beim Deichstadtfest an.
Jörg Niebergall

Wie kann das Neuwieder Deichstadtfest im kommenden Jahr noch besser werden? Was war vielleicht nicht ganz perfekt? Darauf blicken nach der Veranstaltung nach und nach die verschiedenen Organisatoren.

Lesezeit 3 Minuten
Das diesjährige Deichstadtfest ist Geschichte. Die Bühnen sind abgebaut, die Bierwagen verschwunden und die letzten Pfandbecher längst eingesammelt. Doch während viele Besucher noch immer ihre Füße auskurieren oder Fotos der vergangenen Tage durchstöbern, läuft hinter den Kulissen bereits die Nachbereitung.
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