Stadtmarketing zieht Bilanz Deichstadtfest: DJ-Area begeistert, Kochshow weniger Jörg Niebergall 14.07.2026, 06:00 Uhr

i Viel Betrieb am Samstagabend: Das Team hinter dem Deichstadtfest zieht nun Bilanz. Jörg Niebergall

Vier Tage lang wurde in Neuwied das Deichstadtfest gefeiert. Während der Alltag zurückkehrt, zieht das Team hinter dem Fest Bilanz. Was hat gut funktioniert? Was ist ausbaufähig? Denn nach dem Deichstadtfest ist bekanntlich vor dem Deichstadtfest.

Die Bühnen sind abgebaut, die Buden verschwunden und die Innenstadt wurde längst wieder dem Alltag überlassen. Doch beim Amt für Stadtmarketing ist das Deichstadtfest noch lange nicht abgehakt. In den kommenden Tagen setzt sich das Organisationsteam zusammen, um Bilanz zu ziehen.







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