4,5 Millionen Euro für Museum Deichkrone Neuwied: Erster Schritt für Wiederbelebung 22.11.2024, 16:51 Uhr

i Bundesbauministerin Klara Geywitz übergibt den Förderbescheid an die Stadt Neuwied für die Sanierung der Deichkrone und den Umbau in ein Museum für Klimawandel und Hochwasserschutz. Daniel Dresen

Aus dem früheren Restaurant Deichkrone wird mit kräftiger Unterstützung des Bundes ein Museum für Klimawandel und Hochwasserschutz. Bundesbauministerin Geywitz hat der Stadt Neuwied einen Förderbescheid in Höhe von 4,5 Millionen Euro überreicht.

Am Freitagmorgen fuhr eine Limousine mit Berliner Kennzeichen an der Deichmauer in Neuwied vor. Vor dem früheren Restaurant Deichkrone stieg Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) aus dem Wagen. Sie hatte für die Stadtverwaltung ein überaus großzügiges Gastgeschenk dabei: einen Förderbescheid in Höhe von 4,5 Millionen Euro für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes aus den 1930er-Jahren und den Umbau in ein Museum für Klimawandel und ...

