Kultur in Neuwied
Deichherz wird Konzertort der Landesmusikakademie
Im Deichherz in Neuwied sollen auch regelmäßig Konzerte der Landesmusikakademie stattfinden.
Im Deichherz in Neuwied sollen auch regelmäßig Konzerte der Landesmusikakademie stattfinden.
Viktoria Schneider

Die Landesmusikakademie verlegt Konzerte ins neue Deichherz und will dort ein breites Programm etablieren. Nach einem ersten Konzert im September stehen jetzt Chor und Bigband der Landeslehrkräfte gemeinsam auf der Bühne.

Lesezeit 2 Minuten
Schon vor der offiziellen Eröffnung der neuen Stadthalle Deichherz im September fand dort ein Konzert der Landesmusikakademie (LMA) statt: Die A-cappella-Band „Singer Pur“, die regelmäßig in der Akademie in Engers probt, kam beim Publikum bestens an. Und schon damals kündigte Akademieleiter Rolf Ehlers an, dass die Kooperation zwischen der LMA und der Stadt mit Konzerten in der neuen Halle ausgebaut werden soll.
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