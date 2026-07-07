Veranstaltungsort in Neuwied Deichherz-Halle wird im September offiziell eröffnet Viktoria Schneider 07.07.2026, 15:00 Uhr

i Aktuell finden an der neuen Deichherz-Halle noch letzte Restarbeiten statt. Laut den Stadtwerken haben diese aber keinen Einfluss auf den Betrieb. Jörg Niebergall

Mit einer Sportlerehrung wurde die neue Deichherz-Halle bereits im April eingeweiht. Doch die offizielle Eröffnungsfeier fand bisher noch nicht statt. Wann die Neuwieder damit rechnen können, teilt die Stadt nun auf Anfrage mit.

In beeindruckender Geschwindigkeit wuchs die neue Deichherz-Halle in Neuwied aus dem Boden. Als Ersatz für die marode Stadthalle im Heimathaus vorgesehen, dauerte es nur rund ein Jahr, bis das neue Gebäude in Leichtbauweise stand. Die erste Veranstaltung fand dort im April bereits statt, obwohl die Halle noch nicht offiziell eröffnet wurde.







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