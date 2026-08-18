Der Gutachter ist weiterhin auf der Suche nach der Ursache für den schrecklichen Unfall bei Linkenbach. Laut Polizei benötigen Gutachten auch ihre Zeit.
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Seit gut einer Woche beschäftigt sich ein Gutachter mit der Spurenlage nach dem tödlichen Unfall bei Linkenbach, bei dem drei junge Menschen gestorben sind und drei schwer verletzte Menschen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Wie unsere Zeitung auf Nachfrage bei der Polizei Straßenhaus erfuhr, liegt noch kein Ergebnis zur Unfallursache vor.