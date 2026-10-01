„Reisevicky“ wieder unterwegs
Daufenbacher Weltreisende radelt nach Marokko
Viktoria Köhler am Gebirgspass Tiz n Tichka in Marokko: Seit 2019 ist sie als „Reisevicky“ in der Welt unterwegs.
Viktoria Köhler am Gebirgspass Tiz n Tichka in Marokko: Seit 2019 ist sie als „Reisevicky“ in der Welt unterwegs.
Viktoria Köhler

Mit dem Fahrrad von Daufenbach bis zu einem See südlich des Atlasgebirges in Marokko: Das ist die jüngste Reise von Viktoria Köhler. Unterwegs lässt sie Zufälle den Weg bestimmen und erlebt überraschende Begegnungen.

Lesezeit 3 Minuten
Viktoria Köhler blickt auf einen großen Stausee inmitten der roten Landschaft südlich des Atlasgebirges in Marokko, als sie sich am Telefon für das Gespräch mit der RZ meldet. Am Abend zuvor kam sie hier an, entdeckte ein Filmset und eine gastfreundliche Crew, die sie spontan zu einem Büfett im Freien einlud.
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