Mit dem Fahrrad von Daufenbach bis zu einem See südlich des Atlasgebirges in Marokko: Das ist die jüngste Reise von Viktoria Köhler. Unterwegs lässt sie Zufälle den Weg bestimmen und erlebt überraschende Begegnungen.
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Viktoria Köhler blickt auf einen großen Stausee inmitten der roten Landschaft südlich des Atlasgebirges in Marokko, als sie sich am Telefon für das Gespräch mit der RZ meldet. Am Abend zuvor kam sie hier an, entdeckte ein Filmset und eine gastfreundliche Crew, die sie spontan zu einem Büfett im Freien einlud.