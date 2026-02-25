Die Integration und Unterbringung von geflüchteten Menschen bleibt noch immer eine große Belastung für die Kommunen im Land. Wir haben über mögliche Lösungen mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) gesprochen.

Die Kommunen klagen über eine Dauerbelastung: Die Unterbringung und Integration von Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, stellt sie vor großen Herausforderungen. Wie kann das Land dabei unterstützen?

Wir haben die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 3 (VGs Asbach, Bad Hönningen, Linz, Rengsdorf-Waldbreitbach und Unkel) gefragt, wo sie Lösungsansätze sehen.