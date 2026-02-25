Wahlcheck im Kreis Neuwied
Daueraufgabe Integration: Wer entlastet die Kommunen?
Die Unterkunft im Stadtteil Block: Die Unterbringung von geflüchteten Menschen stellt Kommunen wie Neuwied vor große Herausforde
Die Unterkunft im Stadtteil Block: Die Unterbringung von geflüchteten Menschen stellt Kommunen wie Neuwied vor große Herausforderungen. Was kann das Land tun?
Rainer Claaßen

Die Integration und Unterbringung von geflüchteten Menschen bleibt noch immer eine große Belastung für die Kommunen im Land. Wir haben über mögliche Lösungen mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) gesprochen.

Die Kommunen klagen über eine Dauerbelastung: Die Unterbringung und Integration von Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, stellt sie vor großen Herausforderungen. Wie kann das Land dabei unterstützen? Wir haben die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 3 (VGs Asbach, Bad Hönningen, Linz, Rengsdorf-Waldbreitbach und Unkel) gefragt, wo sie Lösungsansätze sehen.

