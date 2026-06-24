Arbeiten an Rheinpromenade Dauer der Sanierung sorgt für Unmut in Unkel Sabine Nitsch 24.06.2026, 18:00 Uhr

i Ortstermin am Rhein: Vertreter der Verwaltung, des Planungsbüros und der bauausführenden Firmen trafen sich zur Lagebesprechung. Sabine Nitsch

Touristen und Einheimische fragen, sich warum die Sperrung so lange dauert. Immerhin ist die Rheinpromenade der touristische Anziehungspunkt für die kleine Stadt am Rhein. Planer und Verwaltung erläutern den Bauablauf.

Die Unkeler Rheinpromenade ist bis zum Sommer 2027 gesperrt. Sie wird saniert und aufgehübscht. Die Sperrung ist für Touristen ärgerlich und für Gastronomen eine Herausforderung. Die Unkeler sehen die Sanierung grundsätzlich positiv, allerdings mehren sich die Stimmen, die den Zeitrahmen für die Sanierung kritisch sehen.







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