Als Reaktion auf AfD-Antrag
Datzeroth lädt Parteien zu politischem Austausch ein
Datzeroths Ortsbürgermeisterin Natascha Berg (parteilos) bei der Landtagswahl 2026. Die AfD schnitt in der Gemeinde überdurchsch
Datzeroths Ortsbürgermeisterin Natascha Berg (parteilos) bei der Landtagswahl 2026. Die AfD schnitt in der Gemeinde überdurchschnittlich gut ab.
Jörg Niebergall

Als Reaktion auf den Antrag der AfD für einen Info-Stand in Datzeroth haben Ortsbürgermeisterin und die Gemeinde die Veranstaltung ausgeweitet und lädt alle Parteien des Landkreises zum politischen Austausch ein.

Lesezeit 1 Minute
Die Gemeinde Datzeroth und Ortsbürgermeisterin Natascha Berg (parteilos) laden alle Parteien und Wählergruppen des Landkreis Neuwied ein, sich und ihre Arbeit bei einer Informationsveranstaltung am Ortseingang am Dienstag, 8. September, um 17.30 Uhr den Bürgern des Ortes vorzustellen.
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