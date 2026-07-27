In Datzeroth ist das Kirmeswochenende gerade gelaufen, da stehen schon wieder die nächsten Veranstaltungen ins Haus. Wie zufrieden die Veranstalter waren und was in dem Ort als nächstes gefeiert werden kann.
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Nach der Kirmes ist vor der Kirmes. Dieses Motto scheint bei der Dorfgemeinschaft Datzeroth längst in Stein gemeißelt zu sein. Kaum waren die letzten Bierbänke zusammengeklappt, die Zapfhähne gereinigt und der Festplatz wieder aufgeräumt, wurde bereits das erste Fazit gezogen – und das fiel trotz kleiner Wünsche durchweg positiv aus.