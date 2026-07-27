Nach dem Fest ist vor dem Fest
Datzeroth denkt schon an die nächste Kirmes
Der MV Harmonie Kurtscheid sorgte beim Frühschoppen für beste Laune.
Der MV Harmonie Kurtscheid sorgte beim Frühschoppen für beste Laune.
Jörg Niebergall

In Datzeroth ist das Kirmeswochenende gerade gelaufen, da stehen schon wieder die nächsten Veranstaltungen ins Haus. Wie zufrieden die Veranstalter waren und was in dem Ort als nächstes gefeiert werden kann.

Lesezeit 2 Minuten
Nach der Kirmes ist vor der Kirmes. Dieses Motto scheint bei der Dorfgemeinschaft Datzeroth längst in Stein gemeißelt zu sein. Kaum waren die letzten Bierbänke zusammengeklappt, die Zapfhähne gereinigt und der Festplatz wieder aufgeräumt, wurde bereits das erste Fazit gezogen – und das fiel trotz kleiner Wünsche durchweg positiv aus.
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