Standortalternative vom Tisch Dattenbergs Rat stimmt für Kita-Neubau „Im Heister“ Daniel Dresen 26.08.2026, 18:00 Uhr

i Seit 2021 gehört zur Kita "Rappelkiste" in Dattenberg ein Erweiterungsbau. Die Container befinden sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Bestandsgebäudes. Der sanierungsbedürftige Altbau und das langjährige Provisorium sollen im Jahr 2028 durch den Kita-Neubau in der Straße "Im Heister" ersetzt werden. Daniel Dresen

Im Dattenberger Rat hat sich eine Mehrheit für die Umsetzung der Kita-Neubau-Planung in der Straße „Im Heister“ ausgesprochen. Eine Kostenprüfung der Standortalternative hat nicht die erhoffte Ersparnis gegenüber dem Millionenprojekt gebracht.

Der Dattenberger Ortsgemeinderat hält an der langjährigen Kita-Neubau-Planung in der Straße „Im Heister“ fest. In seiner jüngsten Sitzung stimmte eine Mehrheit für die Umsetzung des circa 6,7 Millionen Euro teuren Projekts. Für das neue Kita-Gebäude, in dem ab dem Jahr 2028 75 Kinder betreut werden sollen, wurde bereits ein Bauantrag eingereicht und Fördermittel beantragt (Kreis: rund 2,5 Millionen Euro; Land: 145.







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