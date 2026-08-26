Im Dattenberger Rat hat sich eine Mehrheit für die Umsetzung der Kita-Neubau-Planung in der Straße „Im Heister“ ausgesprochen. Eine Kostenprüfung der Standortalternative hat nicht die erhoffte Ersparnis gegenüber dem Millionenprojekt gebracht.
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Der Dattenberger Ortsgemeinderat hält an der langjährigen Kita-Neubau-Planung in der Straße „Im Heister“ fest. In seiner jüngsten Sitzung stimmte eine Mehrheit für die Umsetzung des circa 6,7 Millionen Euro teuren Projekts. Für das neue Kita-Gebäude, in dem ab dem Jahr 2028 75 Kinder betreut werden sollen, wurde bereits ein Bauantrag eingereicht und Fördermittel beantragt (Kreis: rund 2,5 Millionen Euro; Land: 145.