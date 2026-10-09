Erweiterung durch Container Dattenberger Kita ist seit fünf Jahren zweigeteilt Daniel Dresen 09.10.2026, 10:00 Uhr

i Seit fünf Jahren teilt sich die Kita "Rappelkiste" auf zwei Standorte auf: Rechts befindet sich das in die Jahre gekommene, zu kleine Bestandsgebäude; auf dem Grundstück links steht die Containerlösung. Dazwischen verläuft die Straße "Zum Schwarzen See". Daniel Dresen

Die Kita „Rappelkiste“ in Dattenberg ist 2021 durch ein Containerprovisorium gegenüber des Bestandsgebäudes erweitert worden. Aus einer Übergangs- ist eine Dauerlösung geworden. Die Kita-Leitung hofft, dass der Neubau im Jahr 2028 bezugsfertig ist.

Der Neubau der „Kita Rappelkiste“ war lange Zeit ein Politikum in Dattenberg. Die Leidtragenden der gefühlt ewig dauernden Diskussion im Ortsgemeinderat darüber, ob es einen Neubau braucht und wenn ja, wie teuer dieser sein darf, sind bis heute die Kita-Kinder und deren Erzieherinnen.







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