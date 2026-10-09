Die Kita „Rappelkiste“ in Dattenberg ist 2021 durch ein Containerprovisorium gegenüber des Bestandsgebäudes erweitert worden. Aus einer Übergangs- ist eine Dauerlösung geworden. Die Kita-Leitung hofft, dass der Neubau im Jahr 2028 bezugsfertig ist.
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Der Neubau der „Kita Rappelkiste“ war lange Zeit ein Politikum in Dattenberg. Die Leidtragenden der gefühlt ewig dauernden Diskussion im Ortsgemeinderat darüber, ob es einen Neubau braucht und wenn ja, wie teuer dieser sein darf, sind bis heute die Kita-Kinder und deren Erzieherinnen.