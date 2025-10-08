Bestandsgebäude zu klein Dattenberg: Planungen für Kita-Neubau nehmen Fahrt auf 08.10.2025, 10:43 Uhr

i Das Gebäude der Kita "Rappelkiste" in Dattenberg (Foto) ist zu klein. Die Einrichtung bekommt daher einen Neubau gegenüber vom Friedhof. Daniel Dresen

Die Ortsgemeinde Dattenberg plant für circa 5 Millionen Euro einen Ersatzneubau für die Kita „Rappelkiste“. Im neuen Gebäude soll es nicht nur Platz für mehr Kinder, sondern auch die Möglichkeit geben, allen ein warmes Mittagessen zuzubereiten.

Die Kita „Rappelkiste“ in Dattenberg muss in den kommenden Jahren umziehen, denn die Einrichtung braucht mehr Platz. Im Jahr 2021 wurde mit 15 Containern gegenüber dem Bestandsgebäude bereits eine Übergangslösung geschaffen, die der Ortsgemeinde Zeit verschaffen sollte.







