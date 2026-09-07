Das Königspaar stand im Mittelpunkt der Dattenberger Kirmes. Nach Ehrendefilee und Fahnenschwenken wurde im Bürgerhaus mit der Coverband „Sky Dynamos“ kräftig gefeiert, bevor am Montag das Verbrennen des Kirmesmannes folgt.
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In Dattenberg wird Kirmes noch zünftig gefeiert. Bereits am Freitag hieß es „Antreten“ zum Fackelzug durch den Rheinhöhenort mit anschließendem Dorfabend vor dem Bürgerhaus. Am Samstag, bei strahlendem Wetter, hatte das diesjährige Königspaar des Dattenberger Junggesellenvereins seinen Auftritt.