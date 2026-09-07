Königspaar im Mittelpunkt Dattenberg feiert seine Kirmes zünftig Creativ Picture 07.09.2026, 08:00 Uhr

i Stolz präsentierten sich das Königspaar des JGV Dattenberg, Til Schulze und Königin Alexandra Tappel, mit Ehrendamen und Vorstand sowie dem König des Bürgervereins Dattenberg, Benjamin Wegner, nach dem Königszug durch Dattenberg. Heinz-Werner Lamberz

Das Königspaar stand im Mittelpunkt der Dattenberger Kirmes. Nach Ehrendefilee und Fahnenschwenken wurde im Bürgerhaus mit der Coverband „Sky Dynamos“ kräftig gefeiert, bevor am Montag das Verbrennen des Kirmesmannes folgt.

In Dattenberg wird Kirmes noch zünftig gefeiert. Bereits am Freitag hieß es „Antreten“ zum Fackelzug durch den Rheinhöhenort mit anschließendem Dorfabend vor dem Bürgerhaus. Am Samstag, bei strahlendem Wetter, hatte das diesjährige Königspaar des Dattenberger Junggesellenvereins seinen Auftritt.







Artikel teilen

Artikel teilen