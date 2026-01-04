Dattenberg beschäftigt Wohnprojekt und Kita-Neubau 

JahresvorschauDattenberg beschäftigt Wohnprojekt und Kita-Neubau Daniel Dresen 04.01.2026, 11:00 UhriDas Pfarrhaus und die alte Schule (im Hintergrund) in Dattenberg sollen zukünftig für ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt genutzt werden. Daniel DresenIn Dattenberg sollen im Jahr 2026 die Vorbereitungen des 6,7 Millionen Euro teuren Kita-Neubaus vorangehen. Für die Umsetzung des Mehrgenerationen-Wohnprojekts im Pfarrhaus und der alten Schule ist die Gründung einer Genossenschaft vorgesehen. Aktualisiert am 06. Januar 2026 19:41 Uhr Lesezeit 2 Minuten Im 1500-Seelen-Ort Dattenberg gibt es einen Bedarf an altersgerechten Wohnungen. Mit einem Mehrgenerationen-Wohnprojekt will die Ortsgemeinde langfristig diesen Bedarf decken. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterKreis NeuwiedSoziales