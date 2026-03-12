Nachgefragt in Neuwied Das wünschen sich Flüchtlingshelfer von der Politik Viktoria Schneider 12.03.2026, 06:00 Uhr

i Café Asyl Neuwied Viktoria Schneider

Mehr Geld? Mehr Personal? Mehr Akzeptanz? Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Cafés Asyl in Neuwied würden sich über mehr Unterstützung für ihre Arbeit mit geflüchteten Menschen freuen. Denn die Politik kann noch viel mehr tun, sagen sie.

Wirtschaft und Bildung: Diese Themen dominieren im Moment den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz. Am 22. März wird der Landtag neu gewählt – und viele Menschen sorgen sich eher um ihre Finanzen als um die Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen.







